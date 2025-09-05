Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Centro de Operações Marítimas (COMAR) recebeu a 3 de setembro, pelas 23h00, um alerta a informar sobre "uma comunicação rádio emitida pelo navio mercante ODYSSEUS, de bandeira da Libéria, reportando a presença a bordo de elementos estranhos à tripulação e solicitando a assistência das autoridades portuguesas".

O navio em questão estava a navegar ao largo da costa do Algarve e, na sequência deste pedido, "o Capitão do Porto de Portimão acionou os meios da Autoridade Marítima Nacional, designadamente da Polícia Marítima, e solicitou o apoio da Marinha, tendo sido efetivada a entrada a bordo", durante a manhã de quinta-feira.

O 24notícias pediu detalhes desta operação à Marinha, que remeteu explicações apenas para o comunicado.

A bordo esteve "uma equipa constituída por elementos de ambas as entidades, visando a recuperação das condições de segurança do navio e da sua tripulação", que continuou posteriormente a navegação em direção a Sines.

Segundo o Jornal de Notícias, foi ativada a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (PJ). Em Sines, o porta-contentores será alvo de uma inspeção rigorosa. Questionada pelo 24notícias, a PJ diz não ter comentários a fazer.

O 24notícias tentou contactar a Polícia Marítima e a Capitania de Sines, mas sem sucesso.