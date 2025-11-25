Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com informações recolhidas pela SIC, cerca de metade destes mandados têm como alvo militares da GNR destacados no distrito de Beja, que estarão igualmente sob suspeita no âmbito do processo. A investigação aponta para a possível conivência ou participação destes elementos em actividades ilícitas relacionadas com o tratamento e exploração de trabalhadores estrangeiros.

A operação conta com apoio logístico da Força Aérea, que colocou a Base Aérea de Beja ao serviço das autoridades como centro operacional. A infraestrutura está a ser utilizada para coordenar as diversas equipas no terreno, centralizando os meios envolvidos nas detenções e diligências de recolha de prova.

A PJ permanece em acção, a proceder a interrogatórios e a apreensões, sendo expectável que novos detalhes venham a público ao longo do dia, à medida que a operação evolui e as autoridades formalizem as acusações aos detidos.

"Em causa está uma organização criminosa que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal. Através de empresas de trabalho temporário, criadas para o efeito, aproveitava-se da vulnerabilidade dos mesmos, explorando-os, cobrando alojamentos e alimentação e mantendo-os sob coação através de ameaças, havendo mesmo vários episódios de ofensas à integridade física", explica a PJ.

