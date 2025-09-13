Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A companhia aérea vai realizar um roadshow para pilotos no Porto nos dias 16 e 17 de outubro para recrutar pilotos comerciais experientes.

"O próximo roadshow será realizado no hotel Crowne Plaza Porto (Av. Boavista 1466), no dia 16 de outubro com uma sessão às 10h00 e outra às 13h00, e no dia 17 de outubro, às 10h00. São bem-vindos pilotos experientes que desejem integrar a Emirates como Co-pilotos (Type Rated/Non-Type Rated), diretamente como Comandantes, ou através do Programa de Promoção Acelerada. A companhia aérea anunciou recentemente o seu compromisso em contratar mais de 1.500 pilotos nos próximos dois anos, com uma meta de 550 pilotos este ano", diz o comunicado.

"Os pilotos da Emirates voam numa das frotas mais jovens e modernas do mundo, composta exclusivamente por aeronaves de fuselagem larga (corredor duplo), para mais de 153 destinos em todo o mundo. Terão a oportunidade de passar por um treino interno robusto nas instalações de ponta da Emirates e também estarão sediados na vibrante cidade do Dubai. Estamos ansiosos por ter mais pilotos de Portugal a bordo da nossa companhia aérea, à medida que aumentamos as nossas operações globalmente", revelou David Quito, Diretor-Geral da Emirates em Portugal

Para os candidatos e potenciais pilotos, a "Emirates oferece uma emocionante gama de benefícios para os pilotos e as suas famílias, incluindo salário competitivo isento de impostos, 42 dias de férias anuais com passagens de férias anuais para si e para a família imediata, alojamento fornecido pela empresa em condomínios fechados, subsídio de educação infantil, seguro de vida, médico e dentário, benefícios de viagem com grandes descontos para a família alargada e amigos, e muito mais".