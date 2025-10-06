Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ainda há esperança? Sim, se vier reforço

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria de Graça Carvalho, segundo a agência Lusa via Observador, anunciou que será feita uma sugestão à estrutura de missão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e à Comissão Europeia, para transferir parte do orçamento alocado a obras (60 milhões de euros) para reforçar os apoios aos eletrodomésticos. "Vamos ver o que conseguimos fazer em termos de reforços financeiros. A decisão não é só nossa (...), mas da unidade de missão do PRR e da Comissão Europeia. Foi um programa bem sucedido, de que as pessoas gostaram e responderam", afirmou.

A ministra informou que o executivo dispõe de um total de 100 milhões de euros, sendo que 60 milhões de euros estão destinados a obras e 30 milhões aos eletrodomésticos. Os restantes 10 milhões de euros do Fundo Ambiental podem ser aplicados a cada uma destas categorias, "mas vão ser aplicados aos eletrodomésticos, que têm uma execução mais rápida", afirmou a ministra aos jornalistas na cimeira “Portugal Renewable Energy".

Como funciona o programa E-lar?

O E-Lar apoia a substituição de fogões, fornos e esquentadores a gás por alternativas elétricas de classe energética A ou superior. Os apoios podem chegar até aos 1683 euros no caso de famílias vulneráveis, ou até 1100 euros para os restantes beneficiários.

As candidaturas foram simples e rápidas, sem necessidade de avaliação técnica. O processo baseou-se apenas na verificação de dívidas à Segurança Social ou Autoridade Tributária e na pertença à tarifa social de eletricidade (desconto na fatura de eletricidade para consumidores economicamente vulneráveis). Após a aprovação, os candidatos recebem um voucher num prazo estimado de cinco minutos, pronto a ser usado numa das cerca de mil lojas aderentes.

E se já se candidatou?

Se submeteu a candidatura antes do encerramento, a ministra espera que o processo decorra "em poucos dias". Os candidatos serão informados por email sobre a aceitação ou sobre eventuais problemas a regularizar. Uma vez aprovados, podem usar o voucher imediatamente.

Apesar do sucesso, o programa também tem sido alvo de críticas. De acordo com o Notícias ao Minuto, Nuno Lameiras, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital (AGEFE), elogiou a medida como um "passo positivo", mas alertou para a insuficiência da dotação financeira. Segundo o responsável, a adesão ao E-Lar mostra bem o "potencial existe na substituição de equipamentos antigos por novos, mais eficientes do ponto de vista energético", mas também demonstra que os apoios disponíveis são "muito reduzidos" face à procura.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.