Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os leões começaram o jogo a vencer, com um golo do italiano Verona, mas Ferran Font, ex-leão, haveria de virar o jogo para o Barcelona no início da segunda parte.
O Sporting foi em busca do empate e Romero haveria de fazer o golo que levaria o jogo para o prolongamento.
No tempo extra os leões foram melhores e alcançou a vitória e o título mundial através de novo golo de Carlos Verona.
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários