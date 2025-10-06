Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os leões começaram o jogo a vencer, com um golo do italiano Verona, mas Ferran Font, ex-leão, haveria de virar o jogo para o Barcelona no início da segunda parte.

O Sporting foi em busca do empate e Romero haveria de fazer o golo que levaria o jogo para o prolongamento.

No tempo extra os leões foram melhores e alcançou a vitória e o título mundial através de novo golo de Carlos Verona.