Segundo o comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), "a Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço procedeu à detenção de dois homens de 29 e 31 anos de idade, pela posse de passaportes falsos".

"Os dois suspeitos, georgianos, passaram pelo controlo fronteiriço com documentos de viagem com destino para a Turquia, contudo na área internacional os mesmos dirigiram-se para a porta de embarque com destino ao Reino Unido, com bilhetes de avião e com passaportes da Bélgica e do Reino Unido", referem as autoridades.

De acordo com a PSP, "os passaportes apresentados eram falsos dada a ausência de vários elementos de segurança deste tipo de documento".

"O detido do dia 3 de outubro foi presente à Autoridade Judiciária competente, ficando sujeito a Termo de Identidade e Residência, enquanto que o outro detido vai ser presente à Autoridade Judiciária competente, no dia de hoje", é ainda explicado.

