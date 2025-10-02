Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo noticia o jornal britânico The Guardian, a greve convocada pelo principal sindicato francês do setor, o SNCTA, vai decorrer entre 7 e 10 de outubro, reduzindo de forma significativa a capacidade do espaço aéreo na Europa Ocidental.

Os voos entre o Reino Unido, França e vários destinos de férias no Mediterrâneo — como Espanha, Itália e Grécia — deverão ser os mais afetados, já que muitas dessas rotas sobrevoam território francês.

Críticas à Comissão Europeia

O presidente executivo da Ryanair, Michael O’Leary, voltou a exigir à União Europeia medidas para proteger os sobrevoos durante greves nacionais.

“Não podemos ter uma situação em que existe um mercado único e esse mercado fecha sempre que os franceses fazem greve”, afirmou O’Leary, citado pelo The Guardian. “Eles têm o direito à greve, mas se os voos têm de ser cancelados, então que sejam os que chegam ou partem de França, não os sobrevoos”.

O responsável pediu à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para agir e defendeu que o organismo europeu de gestão de tráfego aéreo, Eurocontrol, poderia assumir os sobrevoos durante períodos de greve.

Impacto crescente

Outras companhias aéreas ainda não avançaram com estimativas sobre o impacto, mas alertaram para potenciais atrasos significativos.

A Ryanair recorda que já a 18 de setembro, uma greve de sindicatos menores em França provocou atrasos em 190 voos, afetando cerca de 35 mil passageiros.

Na quinta-feira, cerca de 30 voos da transportadora foram cancelados, incluindo alguns apenas de sobrevoo do espaço aéreo francês.

