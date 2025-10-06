Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Neste livro, Alexandre Quintanilha recorda a passagem pela África do Sul e pelos Estados Unidos, onde viveu o pulsar da investigação científica, e o regresso a Portugal para criar raízes no Porto, nomeadamente as raízes do Instituto de Biologia Molecular e Celular e do i3S, que fundou na década de 1990", lê-se no comunicado da Contraponto, chancela da Bertrand.

Segundo a nota de imprensa, "tudo isso se transformou em matéria-prima para um pensamento lúcido e humanista, que o levou a intervir politicamente sobre temas como a morte assistida, as alterações climáticas ou a toxicodependência".

Assim, "ao longo do livro, é possível acompanhar reflexões sobre os momentos marcantes de uma vida intensa, mas também sobre o papel da curiosidade, a relação entre saber e liberdade, os desafios da democracia e o dever de resistir à passividade".

"Nesta conversa guiada, o ex-deputado partilha memórias pessoais e profissionais que se cruzam com questões universais, nomeadamente a dignidade, o amor, a responsabilidade social e a urgência de pensar. A relação com Richard Zimler, seu companheiro há mais de quarenta anos e com quem casou no ano em que a lei do casamento homossexual foi aprovada em Portugal, também atravessa as páginas deste livro", é ainda frisado.

O livro, que chega às livrarias a 9 de outubro, foi escrito "por dois autores que conhecem de perto o universo académico e mediático, Francisco Sena Santos e Clara Almeida Santos", pelo que "esta última lição é um eternizar do pensamento crítico, da curiosidade, da cultura, e uma transmissão importante daquilo que Alexandre Quintanilha aprendeu e ensinou".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.