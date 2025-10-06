Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Palácio do Eliseu fez o anúncio depois de Lecornu se ter reunido com o presidente Emmanuel Macron durante uma hora na manhã desta segunda-feira.

A decisão chocante surge apenas 26 dias após a nomeação de Lecornu como primeiro-ministro, após o colapso do anterior governo de François Bayrou.

Partidos de todos os sectores da Assembleia Nacional criticaram duramente a composição do gabinete de Lecornu, que se manteve praticamente inalterado em relação ao de Bayrou, e ameaçaram rejeitá-lo.

Vários partidos clamam agora por eleições antecipadas, com alguns a pedirem também a demissão de Macron.

Lecornu – antigo ministro das Forças Armadas e leal a Macron – foi o quinto primeiro-ministro de França em menos de dois anos.

