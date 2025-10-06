A decisão, tomada no final do domingo, surgiu depois de o mesmo tribunal ter negado a tentativa de Trump de enviar membros da Guarda Nacional do Oregon para Portland.

Portland é a mais recente cidade liderada pelos democratas a ser alvo de ataques, no âmbito da tentativa do presidente de combater o que chama de crime descontrolado, no meio de protestos contra a política de imigração do seu governo.

Trump autorizou ainda o envio de tropas da Guarda Nacional de outros estados para Chicago, no Illinois, para combater o que chama de crime descontrolado.

A decisão de domingo da juíza distrital Karin Immergut surgiu pouco depois de o Pentágono ter confirmado que 200 membros da Guarda Nacional da Califórnia tinham sido transferidos para Portland para "apoiar o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA e outros funcionários federais em funções oficiais".

A juíza Immergut, nomeada por Trump, disse que não havia provas de que os recentes protestos na cidade tornassem necessária a presença de tropas federalizadas da Guarda Nacional.