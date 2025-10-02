Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira, envolvendo dois CRJ-900 operados pela transportadora regional Endeavor Air. A colisão foi classificada como de “baixa velocidade”, mas provocou danos significativos na fuselagem e levantou preocupações sobre a segurança no solo do aeroporto, diz a CNN.

O voo 5047 tinha acabado de chegar de Charlotte, na Carolina do Norte, quando a asa do voo 5155, que se preparava para partir rumo a Roanoke, na Virgínia, colidiu com a parte frontal da aeronave.

O piloto do voo 5155 indicou que uma comissária de bordo sofreu uma lesão no joelho devido à colisão. De acordo com a Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia, que gere o aeroporto, apenas uma pessoa foi transportada para o hospital, sem registo de mais feridos.

A Delta emitiu um comunicado em que sublinha que colaborará com todas as autoridades relevantes para apurar o que ocorreu e reafirmou que a segurança de passageiros e tripulantes é prioritária.

O voo de Charlotte transportava 57 passageiros e o voo para Roanoke levava 28. Todos foram conduzidos de autocarro até ao terminal e receberam assistência em hotéis e refeições por parte da companhia aérea.

A Autoridade Portuária informou que o incidente não afetou as operações do aeroporto.