Com mais de 700 milhões de utilizadores semanais, o ChatGPT é hoje o maior espaço de interação entre humanos e inteligência artificial. Agora, essa interação dá um salto para o comércio.
A OpenAI anunciou o lançamento do Instant Checkouetsyt (“Compra Instantânea”), que permite aos utilizadores adquirir produtos diretamente dentro das conversas com o ChatGPT, sem links, redirecionamentos ou janelas adicionais.
O lançamento começa com vendedores da Etsy e será alargado, em breve, a mais de um milhão de comerciantes da Shopify, numa parceria que pode redefinir o comércio eletrónico global.
As fontes oficiais indicam que, neste momento, o serviço está disponível apenas para utilizadores nos Estados Unidos.
Do “tenho uma ideia para um presente” à compra em segundos
A experiência foi desenhada para ser fluida e totalmente integrada. Os vendedores terão de pagar uma taxa à OpenAI sobre as compras concluídas, mas a empresa garante que não haverá custos adicionais para os utilizadores, e que os preços dos produtos não serão afetados.
Se o utilizador pedir, por exemplo, “presentes até 50 dólares para quem adora café”, o ChatGPT não só sugere produtos, como permite comprá-los no momento, sem sair da conversa.
Após confirmar o método de envio e o pagamento, a transação é concluída com um único toque.
Por agora, a funcionalidade aplica-se apenas a artigos individuais, mas a OpenAI planeia introduzir carrinhos de compras com vários produtos e suporte internacional numa segunda fase.
Shopify: “O comércio deve acontecer onde as conversas acontecem”
Para Tobi Lütke, fundador e CEO da Shopify, este é um marco que concretiza uma visão de longa data.
A aposta reflete uma mudança no comportamento dos consumidores: as conversas com inteligência artificial tornaram-se pontos de decisão de compra.
O que antes era uma simples pesquisa, “preciso de ideias para um presente”, transforma-se agora num momento de compra direto e instantâneo.
Google responde com o “Doppl”?
Enquanto a OpenAI aposta nas compras dentro das conversas, o Google segue outro caminho com o Doppl, uma aplicação experimental lançada pelo Google Labs.
O projeto permite “experimentar” roupas com inteligência artificial, usando uma fotografia pessoal. O utilizador faz upload da sua imagem, escolhe um estilo e o sistema gera versões realistas ou em vídeo, e mostra como é que uma pessoa fica com diferentes peças de roupa.
O Doppl posiciona o Google na mesma corrida pela integração entre IA generativa e comércio, mas com uma abordagem mais visual e imersiva, próxima da realidade aumentada aplicada à moda.
O futuro do comércio digital
O Instant Checkout da OpenAI e o Doppl do Google são sinais de uma transformação mais ampla: o comércio está a sair dos sites tradicionais e a entrar nas interações com a inteligência artificial.
A próxima geração de consumidores poderá comprar com uma pergunta, escolher com uma imagem e pagar com uma frase.
O comércio eletrónico está a tornar-se conversacional, personalizado e invisível, integrado no fluxo natural da comunicação com a IA. Com a OpenAI, a Shopify, e o Google a liderar esta corrida, será que o futuro passa por fazer compras com uma simples conversa?
