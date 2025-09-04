Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O contacto pode ser feito através do número de telefone 211 968 000 ou do e-mail chefepiquetelx@pj.pt

A PJ apela, contudo, a que apenas familiares, amigos próximos e entidades oficiais recorram a este canal, para garantir a eficácia e rapidez do serviço.

Em comunicado, a Polícia Judiciária expressa a sua “profunda consternação e solidariedade para com as vítimas e seus familiares” e assegura que está a envidar todos os esforços para o apuramento dos factos.

A investigação em curso, que inclui a identificação das vítimas, está a ser desenvolvida em articulação com o Ministério Público, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Polícia de Segurança Pública e as Autoridades de Proteção Civil.