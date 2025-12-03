Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Apagão” foi escolhida como Palavra do Ano 2025, reunindo 41,5% dos votos na iniciativa promovida pela Porto Editora, refletindo o impacto que a falha no fornecimento elétrico teve em Portugal e na Península Ibérica. A palavra foi seguida por “imigração” (22,2%) e “flotilha” (8%).

Segundo a editora, o termo destacou-se como “acontecimento histórico” e “momento mais marcante do ano”, associando-se a sentimentos de “incerteza e aflição”, mas também a uma “lição de vida” e à “possibilidade de desconectar”.

A votação decorreu entre 3 e 30 de novembro no site da iniciativa e permitiu que os participantes justificassem a sua escolha. As dez palavras finalistas foram selecionadas com base em mais de 6.500 sugestões dos utilizadores, pesquisas no dicionário Infopédia e análise de textos da comunicação social e redes sociais.

Nos anos anteriores, outras palavras como “Liberdade” (2024), “professor” (2023) e “guerra” (2022) tinham sido eleitas, refletindo acontecimentos e temas relevantes para a sociedade portuguesa.

