Beber chá quente durante uma gripe ou constipação não cura a infeção, mas pode aliviar alguns sintomas. O calor contribui para hidratar as mucosas, fluidificar o muco nasal e suavizar a garganta irritada, explica o médico ao 24notícias.

Além disso, o vapor do chá ajuda a abrir as vias nasais, facilitando a respiração e proporcionando uma sensação de bem-estar.

Mas é importante perceber que o efeito é apenas temporário: “O chá não combate vírus nem substitui o repouso, a hidratação e, quando necessário, os medicamentos antipiréticos, analgésicos ou anti-inflamatórios”, sublinha o especialista.

Se o chá for excessivamente quente, o remédio pode transformar-se em risco. “Bebidas acima dos 60°C podem irritar e inflamar ainda mais a mucosa da garganta, que já está fragilizada pela infeção”, alerta o médico.

A temperatura ideal é morna a ligeiramente quente (40°C a 55°C) , o suficiente para proporcionar conforto e aliviar a dor sem causar queimaduras, que podem retardar a recuperação, avisa António Hipólito de Aguiar.

Beber líquidos muito quentes, além de agravar a inflamação, pode até danificar o epitélio (tecido corporal) da garganta e, em casos de amigdalite, favorecer o crescimento bacteriano. A longo prazo, esse hábito está até associado a lesões crónicas no esófago.

Alguns chás são mais benéficos do que outros. A camomila destaca-se pelas suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes e o gengibre tem ação antimicrobiana e ligeiramente analgésica.

O médico deixa algumas recomendações como o chá de hortelã, com o seu efeito refrescante, e o chá de tomilho, conhecido pelas propriedades antissépticas. Acrescenta ainda os reforços naturais: "Entre os mais eficazes estão o mel (com uma ação lubrificante e antibacteriana suave), o limão (que tem propriedades anti-inflamatórias), o gengibre fresco, a camomila, a sálvia (efeito adstringente, ou seja, que reduz secreções e aperta os poros) e o própolis (ação antimicrobiana). Gargarejos com água morna e sal também reduzem a inflamação local."

O médico alerta que "estes produtos não substituem os medicamentos quando há febre alta ou infeção (pus) nas amígdalas, mas são bons adjuvantes naturais para um alívio dos sintomas."

Nem o chá muito quente nem o chá gelado são soluções milagrosas. O ideal é o equilíbrio: líquidos mornos, com ingredientes naturais que aliviem a dor e mantenham a garganta hidratada.