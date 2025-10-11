Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a detenção, foram apreendidas quantidades significativas de várias substâncias, incluindo metanfetamina, MDMA, ketamina e N-desetil isotoniateno, um opiáceo sintético altamente potente e tóxico, superior à heroína e ao fentanil, associado a múltiplas mortes por overdose na Europa.

A descoberta do N-desetil isotoniateno em Portugal marca a primeira identificação desta substância no país e na Europa, conforme anunciado pela Polícia Judiciária em fevereiro de 2024.

O arguido foi presente à autoridade judiciária competente e encontra-se em prisão preventiva. A investigação sobre o caso continua em curso.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.