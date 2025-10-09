Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta proposta tinha sido OE aprovada em Conselho de Ministros dia 3 de outubro.

O Ministro das Finanças já chegou à Assembleia da República e entregou a proposta de Orçamento do Estado a José Pedro Aguiar Branco. E a proposta já pode ser consultada aqui.

A conferência de imprensa para apresentação da proposta orçamental está marcada para as 13h15, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

