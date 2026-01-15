Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, a grua estava a ser utilizada na construção de uma nova autoestrada na periferia de Banguecoque, na província de Samut Sakhon. Imagens captadas no local mostram o momento exato em que a estrutura desabou sobre a via, esmagando alguns automóveis e levantando uma nuvem de poeira e detritos à sua passagem.

Este acidente ocorre apenas um dia depois de uma grua ter caído sobre um comboio em movimento na província de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país, ferindo mais de 60 pessoas e matando 32. Ambos os projetos de construção envolvem a mesma empresa, a Italian-Thai Development, uma das maiores construtoras da Tailândia.

O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, anunciou que irá abordar a questão da “negligência” na construção, após o acidente de quarta-feira. Por sua vez, a State Railway of Thailand informou que vai avançar com um processo judicial contra a Italian-Thai Development, responsabilizando a empresa pelos danos causados no incidente do comboio.