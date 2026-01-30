Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A queda intensa de granizo e acumulação de gelo provocaram sete despistes e uma colisão, que envolveram um total de oito viaturas e que originaram três feridos leves.

O troço da A24 foi cortado às 17h18, reabriu às 20h15, nos sentidos, e a alternativa foi a Estrada Nacional 2 (EN2).

Segundo a Guarda, no distrito estão ainda cortadas ao trânsito, por causa de desmoronamento de terras, as estradas municipais 1305 e, Alvações do Corgo, Santa Marta de Penaguião, a 509 em Gouvães do Douro, Sabrosa, e a 602 em Vila Marim, Mesão Frio.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.