Segundo a CP, os comboios de longo curso Intercidades estão a ser realizados de forma parcial na Linha do Norte, entre Lisboa Santa Apolónia e Pombal, e entre Coimbra B e Porto Campanhã. Estes serviços estão a ser assegurados com material circulante diferente do habitual e implicam transbordo rodoviário entre as estações de Pombal e Coimbra B.

Na Linha de Cascais, os horários dos comboios sofreram alterações, sendo recomendada a sua consulta. O comboio internacional Celta encontra-se com a circulação suspensa, sem previsão de retoma.

A Linha da Beira Baixa tem a circulação suspensa entre Entroncamento e Castelo Branco. Já na Linha da Beira Alta, está a ser realizado serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda, também com recurso a material circulante diferente do habitual.

Na Linha do Norte, estão a ser assegurados serviços regionais entre Entroncamento e Soure, bem como entre Tomar e Lisboa. A circulação dos Urbanos de Coimbra encontra-se suspensa.

Mantém-se igualmente suspensa a circulação ferroviária na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e em toda a Linha do Oeste.

A CP pede desculpa pelos incómodos causados e garante que a informação será atualizada sempre que possível.

