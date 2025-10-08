Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), as duas pessoas — um homem de 44 anos e uma mulher de 29 anos — foram detidas na zona de Boliqueime, no Algarve. Serão presentes ao Tribunal da Relação para apreciação da sua extradição para Espanha.

"As detenções estão integradas numa investigação de cooperação da PJ, através da Diretoria do Sul, com as autoridades policiais espanholas, que em simultâneo à operação policial desenvolvida em território nacional, realizaram buscas domiciliárias em Lerida, Navarra e Guipuzcoa, e uma detenção, pela presumível prática destes crimes", é explicado.

As autoridades dizem ainda que, "no âmbito das buscas domiciliárias, foram apreendidos instrumentos relevantes aos factos em investigação e ainda produto estupefaciente, canábis na fase de plantação, e um significativo número de munições para armas de fogo de calibre proibido".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.