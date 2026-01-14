Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo o o IPMA, à escala mundial, a temperatura média do ar à superfície atingiu 13,15°C, valor que representa um aumento de 0,49°C face à média do período de referência 1991-2020. Comparando com o nível pré-industrial (1850-1900), dezembro de 2025 registou uma temperatura 1,42 °C acima da média estimada.

Na Europa, a temperatura média do ar em dezembro foi de 2,68°C, correspondendo a uma anomalia positiva de 1,99°C em relação ao período de 1991-2020, o que faz deste o quarto dezembro mais quente de que há registos. A maior parte do continente registou temperaturas acima da média, com anomalias mais acentuadas no centro da Noruega, Suécia e Islândia.

Na Península Ibérica verificou-se uma maior variabilidade, com valores tanto acima como abaixo da média. Em países como França e Alemanha, apesar de uma vaga de frio no final do mês, as temperaturas situaram-se próximas ou ligeiramente acima dos valores normais.

Em termos de precipitação, dezembro de 2025 foi mais chuvoso do que a média em várias regiões europeias, incluindo o oeste da Grã-Bretanha, grande parte da Noruega, o norte da Suécia, a Finlândia e o noroeste da Rússia. A precipitação acima da média afetou também regiões costeiras do Atlântico e do Mediterrâneo, abrangendo Portugal, o sul de Espanha, o sul de França, o noroeste de Itália e o leste da Grécia.

As tempestades ocorridas durante o mês provocaram inundações no sudoeste de Inglaterra e no País de Gales, no sul de França e no leste da Grécia. Em contraste, observaram-se condições mais secas do que a média em extensas áreas da Europa central e oriental.

Em Portugal continental, dezembro de 2025 foi classificado como normal em relação à temperatura média do ar e chuvoso no que respeita à precipitação. O mês foi o 11.º dezembro mais quente desde 2000, com uma temperatura média de 9,94°C, valor 0,19°C acima da média climatológica de 1991-2020. A temperatura máxima média foi de 13,85°C, ligeiramente abaixo do valor normal, enquanto a temperatura mínima média atingiu 6,04°C, ficando 0,45°C acima da média.

Durante o mês, destacaram-se períodos com temperaturas acima da média entre 4 e 14 de dezembro, e valores abaixo da média nos dias 21, 22 e entre 24 e 27. A precipitação total mensal foi de 157,8 mm, correspondente a 137% do valor médio, fazendo de dezembro de 2025 o sétimo mais chuvoso desde 2000.

Na última semana do mês registou-se um período particularmente frio, com valores de temperatura do ar muito inferiores à média, sobretudo nas mínimas. No dia 26, cerca de 45% das estações meteorológicas registaram temperaturas mínimas negativas. Entre 21 e 24 de dezembro ocorreu ainda queda de neve em cotas superiores a 400 metros em vários locais do Norte e Centro do país.

Os dados indicam também o fim da seca meteorológica fraca que persistia nos distritos de Évora, Beja e Faro, situação que já tinha sido identificada no final de novembro e que terminou com a precipitação registada em dezembro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.