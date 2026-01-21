Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, a partir da tarde de quinta-feira, dia 22, é esperada a passagem de um sistema frontal associado a esta depressão, que trará períodos de precipitação por vezes intensa. Durante a noite, a chuva deverá dar lugar a aguaceiros, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada, mantendo-se este cenário até domingo, dia 25.

A precipitação assumirá a forma de neve nas zonas de maior altitude, inicialmente acima dos 800 metros, podendo a cota descer até aos 600 metros, sobretudo entre o final da tarde de sexta-feira e a manhã de sábado. O IPMA alerta para acumulações significativas de neve nas serras das regiões Norte e Centro, onde os valores poderão atingir os 25 centímetros acima dos 800 metros até ao final do episódio meteorológico.

O vento deverá também intensificar-se a partir do final da tarde de quinta-feira, soprando do quadrante oeste, com rajadas que poderão atingir 70 a 80 quilómetros por hora no litoral e entre 80 e 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Face à previsão de queda de neve, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível laranja para vários distritos. Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e Aveiro entram em aviso a partir das 0h00 de sexta-feira, enquanto Castelo Branco e Guarda ficam sob o mesmo aviso a partir das 21h00 de quinta-feira.

A depressão Ingrid vai igualmente provocar um agravamento das condições marítimas. Entre sexta-feira e domingo, a costa ocidental deverá registar ondulação de noroeste com alturas significativas entre os 6 e os 8 metros, podendo as ondas atingir alturas máximas na ordem dos 15 metros.

Devido à forte agitação marítima, os distritos de Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo entram em aviso laranja a partir das 18h00 de quarta-feira. Coimbra, Leiria e Lisboa seguem-se às 21h00, enquanto Beja, Setúbal e Faro passam a estar sob o mesmo aviso a partir das 3h00 de quinta-feira.

As autoridades recomendam especial atenção à evolução das condições meteorológicas, sobretudo nas zonas costeiras e nas regiões de maior altitude, onde poderão ocorrer constrangimentos na circulação rodoviária e riscos acrescidos para a segurança de pessoas e bens.

