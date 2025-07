Segundo os meios de comunicação social russos, Martindale é que tomou a iniciativa de contactar as tropas de Moscovo, transmitindo-lhes coordenadas de instalações militares ucranianas.

E, por isso, Martindale recebeu agora o seu novo passaporte russo, autorizado por Vladimir Putin, das mãos do chefe da região ocupada de Donetsk.

"Antes de mais, agradeço à Rússia por me aceitar. Tenho este sonho há 10 anos. Acredito que a Rússia não é apenas a minha casa, mas também a minha família. Estou muito feliz por isso não estar só no coração, mas também na lei. Que Deus me ajude", afirmou.

Apesar da história contada por Martindale, segundo jornalistas ucranianos, existem pistas de que este pode ter sido recrutado por agências russas vários anos antes da invasão da Rússia sobre a Ucrânia.