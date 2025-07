Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Thiago Almada, do Lyon, era a grande prioridade do Benfica para reforçar o meio-campo, após a venda de Kokçu ao Besiktas, mas o argentino rumou ao Atlético de Madrid. A segunda prioridade era Richard Rios, mas o colombiano prefere outras ligas mais competitivas. Finalmente, o grego Konstantelias surge num terceiro degrau.

Com 22 anos, o internacional grego tem vindo a destacar-se nas últimas três temporadas ao serviço do PAOK e tem tido outros clubes interessados. Na Grécia fala-se já em abordagens por parte dos encarnados, mas segundo o 24notícias apurou, a verdade é que o médio está apenas referenciado, caso a contratação de Richard Rios não seja possível.

O PAOK pedirá cerca de 25 milhões de euros pela saída do patrão do meio-campo, o mesmo valor que o Benfica ofereceu para tentar a contratação de Richard Rios.

Caso não seja mesmo possível a contratação do colombiano, os encarnados demonstram ter verba suficiente para a aquisição do grego, mas as águias tentarão baixar dos 25 milhões, pois entendem que o jovem ainda não deu cartas fora da Grécia, daí também que outros clubes tenham torcido o nariz ao valor da aquisição.

Bruno Lage, treinador do Benfica, pretende fechar este capítulo do meio-campo o quanto antes, de forma a preparar o primeiro jogo da época, marcado para o próximo dia 31, diante do Sporting, para a Supertaça.