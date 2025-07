Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Kaspersky, empresa global de cibersegurança e privacidade digital, "os atacantes estão a tentar atrair as vítimas com ofertas de transmissão gratuita do filme e com falsos brindes de brinquedos de carros de corrida associados à parceria entre Apple e o McDonald's".

"Uma das fraudes atrai os utilizadores com uma suposta 'subscrição gratuita' para ver o novo filme online. O website falso, com um design atraente e escuro, apresenta uma grande janela de reprodução de vídeo com uma fotografia de Brad Pitt retirada de materiais promocionais oficiais. Para o utilizador ter a possibilidade de assistir ao filme gratuitamente é convidado a ativar uma conta gratuita. Durante o registo, os cibercriminosos pedem aos utilizadores que associem um cartão bancário, do qual retiram posteriormente todos os fundos disponíveis. O prometido acesso ao filme nunca é fornecido", explica a Kaspersky.

Quanto ao exemplo de fraude que envolve o McDonald's, em países selecionados da América Latina, "os fãs podem comprar uma refeição combinada com o tema da Fórmula 1 e receber brinquedos exclusivos — carros de corrida em miniatura F1".

"Os cibercriminosos criaram um website para oferecer pequenos brindes, de forma gratuita, em troca do preenchimento de um questionário sobre o tema do filme. Neste esquema, os utilizadores são obrigados a pagar apenas pela entrega do brinde, depois de completarem o questionário. No entanto, é quando o preenchem que cibercriminosos roubam os dados pessoais e o valor submetido para pagamento. Os dados roubados podem ser posteriormente utilizados em ataques de engenharia social ou podem ser vendidos na dark web", pode ler-se.

"Até agora, os especialistas da Kaspersky só encontraram um site em português, mas dada a popularidade global do filme e o entusiasmo dos colecionadores em todo o mundo, o esquema pode facilmente espalhar-se para outras regiões", é referido.

Como evitar burlas?

"Verifique sempre o endereço do website para se manter seguro. Os burlões utilizam frequentemente nomes que se assemelham a nomes legítimos para enganar as vítimas. Evite clicar em ligações suspeitas e opte por escrever o endereço do sítio Web diretamente na barra de pesquisa do seu navegador. Além disso, tenha cuidado com as ofertas que parecem demasiado boas para serem verdadeiras — muitas vezes acabam por ser fraudes. Ao pagar online, também é aconselhável usar cartões virtuais com limites de gastos", afirma Olga Altukhova, especialista em segurança da Kaspersky.

"A página da fraude está bastante bem concebida: o questionário inclui várias perguntas relacionadas com o tema do filme, com opções de resposta plausíveis, que aumentam a credibilidade do esquema. Por exemplo, pergunta quem desempenha o papel principal, onde foram filmadas as cenas com carros reais ou que pilotos famosos foram consultados na produção. No entanto, o questionário fraudulento permite tentativas ilimitadas e as potenciais vítimas chegam à página de entrega do prémio mesmo que não saibam as respostas corretas", acrescenta Olga Altukhova.

Assim, é importante desconfiar "de ofertas não solicitadas", já que "os burlões utilizam frequentemente pop-ups, anúncios ou e-mails de phishing para encaminhar os utilizadores para sites fraudulentos".

Além disso, "os cibercriminosos aproveitam frequentemente os produtos e serviços da moda com elevada procura e as tendências para executar os seus esquemas, sendo comum escolherem marcas conhecidas como a Apple e a McDonalds para se aproveitarem delas como iscos".