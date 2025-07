Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

André Villas-Boas deu até ao final do dia de hoje para que Francisco Conceição aceite o negócio entre Juventus e FC Porto, que contempla a saída por 30 milhões de euros, pagos em quatro anos, e o jogador aceitar prescindir dos 20% do valor a que tinha direito.

Esta cláusula foi colocada no contrato de Francisco Conceição, quando este regressou do Ajax, há duas temporadas, mas agora André Villas-Boas pretende que o jogador aceite não receber os seis milhões de euros a que tem direito, com base na tal cláusula. O futebolista ainda não deu resposta, tendo já aceite baixar o valor, algo que o FC Porto não aceitou.

Recorde-se que o extremo tinha também no seu contrato que poderia sair por 30 milhões de euros até ao dia de ontem, 15 de julho, subindo a cláusula para 45 milhões a partir da meia noite desta quarta-feira.

Ainda assim, o presidente do FC Porto deu um prazo de 24 horas para que Francisco Conceição aceite os moldes da transferência para a Juventus. Caso não aceite, os azuis e brancos admitem que o jogador regresse à Invicta, dado que é do agrado do novo treinador, Francesco Farioli. O futebolista, esse, pretende continuar a sua carreira além-fronteiras.