O confronto será transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI, com início marcado para as 20h30 e duração prevista de uma hora e 15 minutos.
As três televisões tinham inicialmente proposto a realização de dois debates. Embora André Ventura tenha aceitado esta possibilidade, a candidatura de António José Seguro disponibilizou-se apenas para um frente a frente, que deverá ser assim o único desta segunda volta.
A última vez que os dois candidatos se enfrentaram foi no dia 17 de novembro, no debate que marcou o arranque dos 28 confrontos da primeira volta das Eleições Presidenciais.
