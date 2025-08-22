Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A conectividade generalizada atualmente disponível em aeroportos, estações ferroviárias, restaurantes, hotéis e em espaços públicos fechados, permite ao utilizador estar sempre conectado.

Os especialistas da Kaspersky analisaram cerca de 25 000 pontos de acesso Wi-Fi gratuito em Paris antes dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos de verão. A análise revelou que quase 25% dessas redes tinham uma encriptação fraca ou inexistente, o que torna os utilizadores vulneráveis ao roubo de dados pessoas e bancários.

O comunicado enviado à imprensa alerta para o facto de o ambiente desconhecido de um novo local ou um idioma diferente poderem servir como um pretexto para um ciberataque, o que significa um cuidado adicional ao fazer login. Há algumas ferramentas e cuidados que podem ajudar a manter-se protegido, como usar uma VPN para conexões seguras, uma das formas mais eficazes de proteger a atividade online, especialmente quando se trabalha em locais desconhecidos, segundo Kaspersky.

Mudar para um eSIM para obter dados móveis fiáveis e seguros, a tecnologia do eSIM permite a quem viaja para fora evitar tarifas de roaming o que facilita a troca entre planos de dados pessoais e profissionais sem precisar de usar vários telemóveis.

Ativar a autenticação de dois fatores, para se proteger contra o acesso indesejado, os viajantes devem garantir que a autenticação de dois fatores está ativada em todas as contas importantes.

Mesmo com tudo isto, os dispositivos ainda precisam de defesas fortes contra malwares, golpes de phising e ransomware (sistemas maliciosos).

Por isso, é necessário apostar num software antivírus moderno que além de verificar se há vírus, bloqueia ativamente downloads maliciosos, alerta sobre tentativas de phishing e até protege as passwords e dados financeiros.