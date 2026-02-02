Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa, com sede nas Caldas da Rainha e um ‘hub’ em Leiria, disponibilizou de imediato esta “task force” para avaliar a situação no terreno e apoiar a resposta à população afetada. As imagens recolhidas pelos drones serão processadas através do sistema ATLAS, uma plataforma de inteligência operacional desenvolvida pela própria Tekever, que permite cruzar informações de múltiplas fontes em tempo real e apoiar decisões rápidas e fundamentadas.

Segundo a empresa, o objetivo exclusivo da operação é fornecer às autoridades dados precisos sobre os danos causados pela tempestade, ajudando a priorizar intervenções, acelerar a fase de recuperação e planeamento da reconstrução. A Tekever garantiu ainda que toda a informação recolhida será utilizada apenas para fins técnicos e operacionais pelas entidades competentes.

Esta iniciativa representa um esforço de mobilização tecnológica e humana para mitigar os efeitos da depressão Kristin e permitir uma resposta mais eficiente às populações e infraestruturas afetadas no concelho de Leiria.