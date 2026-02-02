Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa conjunta com o comissário europeu para Energia e Habitação, Dan Jørgensen, a ministra explicou que, apesar de a alta tensão já estar resolvida, persistem "problemas significativos na baixa tensão", afetando atualmente cerca de 149 mil clientes, dos quais 122 mil são residenciais.

Grande parte das situações mais difíceis concentra-se na região de Leiria, onde cerca de 100 mil clientes ainda aguardam restabelecimento da eletricidade. Maria da Graça Carvalho destacou que a reparação foi complicada pela forte chuva e vento que se manteve durante a madrugada, causando novos danos.

A ministra sublinhou que a concessionária E-Redes cumpriu o compromisso de recuperar 80% da rede em cinco dias, mas alertou que a conclusão total da reposição dependerá do andamento das operações na baixa tensão, a etapa mais demorada e complexa da recuperação.

O ponto de situação foi feito após uma reunião bilateral com Dan Jørgensen e uma mesa-redonda com representantes do setor energético, visando coordenar ações de resposta e avaliar medidas para fortalecer a resiliência da rede frente a fenómenos climáticos extremos.

