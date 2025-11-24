Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Brasil tem responsabilidade na América do Sul, o Brasil faz fronteira com a Venezuela e não é pouca coisa, e eu acho que não tem nenhum sentido você ter uma guerra agora. Ou seja, não vamos repetir o erro que aconteceu na guerra da Rússia e da Ucrânia", disse. Numa entrevista, este domingo, na cimeira do G20, o chefe do Executivo brasileiro afirmou estar "preocupado" com a escalada de tensões na Venezuela e no mar do Caribe.

Segundo a CNN Brasil, o presidente ainda mencionou a ausência de Donald Trump, presidente dos EUA, na cimeira dos Líderes do G20. Afirmando ser uma demonstração de como o norte-americano procura enfraquecer o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo entre os países. "Ele está tentando fazendo uma pregação prática pelo fim do multilateralismo e tentando fortalecer o unilateralismo", disse na ocasião.

A Reuters revelou que os EUA se preparam para lançar uma nova vaga de operações contra a Venezuela nos próximos dias. No final de agosto, Trump deslocou um reforço militar significativo para o sul da Caraíbas com o objetivo de combater o narcotráfico internacional. Foram enviados um navio de guerra norte-americano, o cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie, um submarino nuclear de ataque rápido e aeronaves de reconhecimento.

Além da ausência do presidente dos EUA, os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, também não participam no encontro, mas enviaram representantes para Joanesburgo, África do Sul.

O fórum discute mudanças climáticas e agenda económica, mas este ano, os países reunidos também devem trazer para cima da mesa o tema dos minerais críticos.

Os chefes de Estado e de Governo do G20, que reúne as principais economias do mundo, adotaram este sábado por unanimidade uma declaração de líderes durante a cimeira anual em Joanesburgo, apesar da ausência dos Estados Unidos nos debates. O que "demonstra o compromisso que os membros do G20 têm com o multilateralismo como princípio para a colaboração e a cooperação", anunciou Vincent Magwenya, porta-voz do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

