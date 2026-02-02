Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O canal Estragos é uma iniciativa da Câmara, com o apoio da Tekever, onde todas as pessoas e instituições podem registar os seus estragos", explicou o autarca, apelando para que os cidadãos fotografem os danos, especialmente em habitações e edifícios, quando tiverem condições e sem correr riscos, e enviem para a plataforma.

A Tekever, empresa fabricante de drones, tem realizado voos de reconhecimento em várias zonas da cidade, que continuarão para apoiar tanto a atuação do município como a identificação das necessidades das famílias afetadas durante a reconstrução.

Para empresas e cidadãos que desejem doar bens, a Câmara criou ainda o endereço de e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt, reforçando a mobilização de recursos para a população afetada. Gonçalo Lopes destacou a "solidariedade extrema" da comunidade e agradeceu o apoio recebido.

Atualmente, 45 mil edifícios do concelho, que tem cerca de 130 mil habitantes, estão sem eletricidade, o que tem atrasado o restabelecimento dos serviços. A autarquia está a reforçar a campanha de angariação de geradores, dando prioridade a espaços essenciais, como escolas, destacando D. Dinis, Maceira e Colmeias como as mais afetadas.

Foram ativadas estruturas de apoio comunitário em várias freguesias, equipadas ou em processo de ligação a geradores, para fornecer serviços básicos como banhos, carregamento de telemóveis e recolha de alimentos essenciais, em articulação com juntas de freguesia e Proteção Civil. A Câmara apelou à colaboração dos cidadãos, tanto no uso responsável destes espaços como na doação de bens.

Desde a semana passada, nove pessoas morreram em consequência da tempestade, devido a quedas de estruturas, intoxicação por geradores ou diretamente por fenómenos relacionados com a depressão Kristin. Os principais danos materiais incluem destruição de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores, cortes de estradas e transportes, interrupção de linhas ferroviárias, encerramento de escolas e cortes de energia, água e comunicações, afetando principalmente os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de apoio financeiro de até 2,5 mil milhões de euros para as regiões afetadas.

