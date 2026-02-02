Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), as tempestades provocaram falhas na rede elétrica, afetando a catenária, e queda de árvores sobre os carris, obrigando a intervenções técnicas no terreno para restabelecer a segurança e a normal circulação. Na Linha do Minho, a interrupção deve-se a uma derrocada na freguesia de Carapeços, que cortou igualmente uma estrada local. Não há previsão para a reabertura do troço.

Outros troços afetados incluem:

Linha do Norte: entre Soure e Coimbra B

Linha do Douro: entre Régua e Pocinho

Ramal de Alfarelos: entre Alfarelos e Figueira da Foz

Linha do Oeste: entre Mafra e Amieira

A Comboios de Portugal (CP) confirmou que a circulação se encontra suspensa, sem previsão de retoma, incluindo os serviços urbanos de Coimbra e os de longo curso entre Braga e Lisboa. Os passageiros de comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte podem reembolsar ou trocar bilhetes sem taxas até 15 minutos antes da partida.

As equipas da IP mantêm-se no terreno, a trabalhar para restaurar a circulação e garantir a segurança o mais rapidamente possível.