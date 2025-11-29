Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump anunciou, através da rede social Truth Social, que o espaço aéreo sobre a Venezuela e as suas imediações está encerrado na totalidade, diz o The Guardian.

Na publicação, dirigida a “todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos”, Trump advertiu: “considerem O ESPAÇO AÉREO ACIMA E EM TORNO DA VENEZUELA COMO TOTALMENTE ENCERRADO”.

Até ao momento, o ministério da comunicação venezuelano, responsável pelas relações com a imprensa, não respondeu a pedidos de comentário sobre a declaração de Trump. Também o Departamento de Defesa dos EUA não emitiu qualquer resposta imediata.

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm realizado ataques contra embarcações suspeitas de transporte de droga no Caribe, acompanhados de um reforço militar na região. Trump terá igualmente autorizado operações encobertas da CIA em território venezuelano. O presidente informou recentemente membros das forças armadas que os Estados Unidos iniciarão “muito em breve” operações terrestres destinadas a interromper o tráfico de droga proveniente da Venezuela.

Na semana passada, a Federal Aviation Administration (FAA) norte-americana emitiu um alerta às principais companhias aéreas sobre uma “situação potencialmente perigosa” ao sobrevoar a Venezuela, devido a uma “agravamento da situação de segurança e aumento da atividade militar dentro ou em torno” do país sul-americano. Este aviso levou várias companhias aéreas internacionais a suspenderem temporariamente os voos para a Venezuela. Como resposta, Caracas revogou os direitos de operação a seis grandes companhias aéreas que tinham suspenso os serviços.

O Governo norte-americano tem acusado o presidente venezuelano Nicolás Maduro de envolvimento no tráfico de drogas, uma acusação que Maduro tem negado. No poder desde 2013, Maduro afirmou que Trump procura derrubá-lo e garantiu que os cidadãos venezuelanos e as forças armadas resistirão a qualquer tentativa nesse sentido.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.