Na pista de Las Vegas, no Nevada, EUA, a Fórmula 1 teve uma qualificação com piso molhado. Em condições difíceis para qualquer pilotos, os pneus de chuva foram chamados à ação tanto na Q1 como na Q2. Já na Q3, com pneus intermédios, Lando Norris marcou 1:47.934s para conquistar a pole position para a corrida de domingo.

Atrás do piloto da McLaren ficaram Max Verstappen (Red Bull) a 0.323s e Carlos Sainz (Williams Racing) a +0.362s. O pole sitter de 2024, George Russell, ficou em quarto seguido de Oscar Piastri, que ainda teve uma saída de pista na última tentativa de fazer uma volta rápida.

Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc e Pierre Gasly completaram os dez primeiros.

Destaque para as qualificações de Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari). O primeiro vai sair da 17.ª posição enquanto o segundo também não passou da Q1 e vai sair de 20.º, ou seja, último.

A corrida é na madrugada deste domingo, a partir das 4h (hora de Portugal continental) e pode ser vista através da DAZN Portugal (DAZN5) ou através da F1TV.

