A operação inclui ações de sensibilização junto de comerciantes e clientes e o reforço do patrulhamento em áreas comerciais, procurando promover comportamentos de autoproteção e reduzir a incidência de furtos, roubos, vandalismo e burlas.

Desde o início da Black Friday e ao longo do período natalício, a GNR intensifica o patrulhamento de proximidade, com militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) destacados para contactos diretos com comerciantes e consumidores.

Segundo a força de segurança, esta iniciativa visa aumentar o sentimento de segurança, sobretudo numa altura em que se verifica um aumento significativo do movimento em lojas, centros comerciais e ruas de comércio tradicional.

A Guarda Nacional Republicana sublinha um conjunto de recomendações preventivas dirigidas aos comerciantes, entre as quais se destacam a necessidade de garantir boa iluminação nas entradas e saídas dos estabelecimentos, verificar portas e janelas antes do fecho, evitar a permanência de grandes quantias de dinheiro no interior, alterar regularmente os horários e percursos dos depósitos bancários e manter acessível o contacto do posto da GNR da respetiva área.

Em situação de assalto, a orientação passa por não reagir, observar as características do agressor, registar a direção da fuga e contactar de imediato as autoridades. A instituição alerta ainda para tentativas de fraude relacionadas com contratos de energia, aconselhando prudência perante pedidos de assinaturas ou alterações contratuais, bem como perante faturas ou mensagens que imponham pagamentos urgentes, reforçando que não devem ser facultados dados pessoais ou contratuais a desconhecidos.

Para os consumidores, a GNR realça igualmente a importância de redobrar cuidados, nomeadamente desconfiando de promoções excessivamente vantajosas, privilegiando compras em sites oficiais e seguros, evitando a abertura de ligações enviadas por mensagens ou e-mails suspeitos e abstendo-se de fornecer dados bancários sem confirmação da legitimidade do vendedor. A força policial recomenda ainda a guarda dos comprovativos de compra, a verificação da identidade de vendedores, a vigilância permanente de bens pessoais em locais movimentados, a não circulação com grandes quantias de dinheiro e a comunicação imediata de qualquer situação considerada suspeita às autoridades.

A Guarda alerta para o risco acrescido de burla e fraude durante a Black Friday, um período frequentemente explorado por grupos criminosos que utilizam sites fraudulentos, promoções falsas e esquemas de obtenção de dados pessoais ou bancários.

Em 2024, foram registadas 3 392 burlas informáticas relacionadas com aplicações de transferência imediata de dinheiro.

Em 2025, até 31 de outubro, já estavam contabilizados 2 856 casos.

Quanto às burlas por obtenção ilegítima de dados, registaram-se 2 651 ocorrências em 2024 e 1 926 até final de outubro de 2025.

A GNR frisa que a denúncia destes crimes é “extremamente importantee” para identificar os autores e acompanhar a evolução dos fenómenos criminais.

