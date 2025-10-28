Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Construído na década de 1960, no âmbito do antigo Plano de Melhoramentos do Município, o Bairro da Pasteleira tem vindo a ser alvo de uma profunda reabilitação, integrada num investimento global superior a 300 milhões de euros destinado à recuperação do parque de habitação pública municipal.

O lançamento deste novo concurso marca uma nova fase na requalificação do bairro, procurando integrar princípios de sustentabilidade e inclusão social no desenho do espaço público.

De acordo com a Domus Social, empresa municipal responsável pelo projeto, o arranjo urbanístico deverá contemplar a integração do bairro na malha urbana, a promoção da acessibilidade universal, a valorização da biodiversidade, a eficiência hídrica e a mobilidade sustentável, entre outros critérios.

Entre as prioridades destacadas no programa preliminar estão a reorganização dos acessos, passeios e vias, garantindo percursos contínuos e sem barreiras, bem como a melhoria das condições de acesso para veículos de emergência.

Outro dos objetivos centrais é a criação de espaços verdes amplos e arborizados, capazes de aumentar a permeabilidade do solo, melhorar o ambiente urbano e mitigar os efeitos das alterações climáticas.

Com esta intervenção, a Domus Social pretende reforçar a identidade do Bairro da Pasteleira e promover uma utilização equitativa e inclusiva do espaço público, fortalecendo o sentimento de pertença entre os moradores.

Toda a informação sobre o concurso público, lançado pela empresa municipal de habitação e publicado em Diário da República, encontra-se disponível na plataforma acinGov.

