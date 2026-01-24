Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com os dados da ANEPC, referentes ao período entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira, a maioria das ocorrências esteve relacionada com a queda de árvores (329) e com a limpeza de vias (243). Foram ainda contabilizadas 187 situações de queda de estruturas, 77 movimentos de massas e 51 inundações.

No mesmo período, as autoridades realizaram quatro salvamentos aquáticos e um salvamento terrestre.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada, concentrando 361 ocorrências. Seguiram-se as regiões Norte, com 243, Centro, com 190, Alentejo, com 52, e Algarve, com 46.

Fonte da ANEPC adiantou à agência Lusa, num balanço efetuado pelas 00h15 deste sábado, que as 14 pessoas desalojadas em Peniche foram encaminhadas para um pavilhão municipal, depois de as respetivas habitações terem ficado sem condições de habitabilidade devido a inundações.

Em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, registou-se ainda uma pessoa ferida, uma mulher que sofreu uma queda numa ribeira, acrescentou a mesma fonte.

