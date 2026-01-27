Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo apurou o 24notícias junto da Proteção Civil, o alerta foi dado às 10h25.

No local estão 32 operacionais, apoiados por treze veículos, segundo informações disponibilizadas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

*Notícia atualizada às 11h58

___

