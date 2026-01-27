Uma explosão devido a gás num edifício situado na Rua Marques Bom, no Vale das Flores, em Coimbra, provocou esta terça-feira cinco feridos, entre eles um ferido grave.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo apurou o 24notícias junto da Proteção Civil, o alerta foi dado às 10h25.
No local estão 32 operacionais, apoiados por treze veículos, segundo informações disponibilizadas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
*Notícia atualizada às 11h58
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários