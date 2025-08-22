Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As vendas da McDonald´s nos EUA inverteram a tendência negativa, impulsionadas por uma campanha promocional ligada ao filme Minecraft, considerada a maior da história da marca, revela a CNN.

No segundo trimestre, terminado a 30 de junho, as vendas em restaurantes norte-americanos abertos há pelo menos um ano cresceram 2,5%, após dois trimestres consecutivos de quebras. O grupo atribui a recuperação ao "marketing de destaque", que inclui não só a parceria com o filme, como também o lançamento de novos produtos, entre os quais tiras de frango crocantes.

Em março, a cadeia lançou um Happy Meal temático para crianças e uma refeição para adultos associadas à estreia do filme Minecraft, produzido pela Warner Bros. Pictures (empresa irmã da CNN), que já arrecadou perto de 900 milhões de euros a nível mundial.

A campanha decorreu em 100 mercados, ajudou nas vendas globais nos restaurantes e no aumento de 3,8% das mesmas. No total, a receita trimestral subiu 5%, para quase seis mil milhões de euros.

Apesar da recuperação, o CEO Chris Kempczinki reconheceu que os clientes de rendimentos mais baixos continuam a reduzir as visitas, uma queda de dois dígitos face ao mesmo período do ano passado. Já o público de rendimentos médios mostrou sinais de retoma.

"Reconquistar o consumidor de baixos rendimentos é crítico, porque é quem visita a McDonald´s com maior frequência mais do que os clientes de rendimentos médios ou elevados", afirma o responsável à CNN.

A McDonald´s está em conversações com os franqueados nos EUA para estudar soluções, sem avançar pormenores. Entretanto, prepara novas iniciativas: já na próxima semana vai lança o menu "McDonaldland", a pensar nos adultos nostálgicos, com um batido de sabor surpresa. Em setembro, a marca vai também renovar a oferta de bebidas.

As ações da cadeia de fast food subiram quase 3%.

A campanha “Um Filme Minecraft” em Portugal

Em abril, no McDonald´s do Restelo, apresentou-se a campanha global “Um Filme Minecraft”. Estiveram presentes criadores de conteúdos reconhecidos pelos fãs do universo Minecraft para assinalar a estreia do filme.

O restaurante foi transformado pela marca num Pop-Up (restaurante temporário) inspirado no universo Minecraft.