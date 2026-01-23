Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À data de hoje, alguns dos filmes nomeados aos Óscares 2026 já podem ser vistos em plataformas de streaming, enquanto outros estão em exibição nas salas de cinema ou aguardam estreia em Portugal.

Entre os títulos disponíveis online, destacam-se Frankenstein e Train Dreams, ambos acessíveis na Netflix.

One Battle After Another e Sinners podem ser vistos na HBO Max, estando também disponíveis para aluguer ou compra em serviços como a Prime Video e a Apple TV.

O filme F1, centrado no universo da Fórmula 1, está disponível na Apple TV+.

Outros filmes nomeados estão ainda por estrear ou estrear há pouco tempo. É o caso de Sentimental Value, com estreia marcada para 29 de janeiro, e de Hamnet, prevista para 5 de fevereiro.

Atualmente estão em cartaz O Agente Secreto e Marty Supreme, que estreou no dia 22 de janeiro.

Bugonia estreou no festival LEFFEST, em outubro de 2025, e não tem sessões disponíveis no momento.

A cerimónia dos Óscares realiza-se a 15 de março de 2026, em Los Angeles, com transmissão exclusiva no Youtube. O filme Sinners lidera o pódio com 16 nomeações e logo a seguir com 13 nomeações está o filme One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson.

