Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O primeiro-ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador 'Volksvargas', foi difundida na rede social X uma falsa publicação do presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao primeiro-ministro de Portugal. Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", é referido em comunicado citado pela CNN.

Em causa está uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a questão da Gronelândia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.