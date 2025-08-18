Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comandante da Proteção, Mário Silvestre, começou a conferência de imprensa por dar as condolências às corporações de bombeiros pela morte de um operacional, no cumprimento das suas funções, no passado domingo.

Sobre os incêndios, o responsável revelou que, neste momento estão "2.206 operacionais" no teatro de operações, auxiliados por 744 veículos terrestres e 23 meios aéreos.

Os fogos que mais estão a preocupar as autoridades são: "Piódão-Arganil, Poiares - Freixo de Espada a Cinta, Aldeia de Santo António, no Sabugal , Valverde, em Mirandela e Vilarinho, em Tarouca".

Destas, a ocorrência que levanta "mais problemas", segundo Mário Silvestre, é o fogo do Piódão que "já se espalhou e está a desenvolver-se no município da Covilhã e do Fundão. "É um combate extremamente difícil devido aos ventos e à dificuldade de acessos", sublinhou.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que o estado de prontidão especial vai manter-se no nível 4 até à próxima quarta-feira, dia em que será reavaliado.

No final das declarações, sabe-se que Luís Montenegro seguiu para uma reunião com os responsáveis da Proteção Civil. Espera-se por declarações no final do encontro.