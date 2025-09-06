Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta para o incêndio foi dado às 11h29, mas segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo terá começado cerca de uma hora antes. Às 18h, 529 operacionais apoiados por 151 viaturas e 13 aeronaves combatiam as chamas, que avançam por uma zona de povoamento florestal, sem ameaçar, para já, habitações, avança a Lusa no Público.

O vento forte, com rajadas de até 40 km/h, tem dificultado as operações, tornando a proteção das casas uma prioridade para os bombeiros e restantes operacionais. Apesar disso, não houve necessidade de evacuação de localidades, mas a Câmara Municipal de Seia recomendou confinamento em todas as áreas afetadas.

Para segurança, foram cortadas várias estradas — as ligações municipais entre Corgas e Sandomil e entre Carragozela e Várzea, a Estrada Nacional 17 entre a Ponte de Santiago e Oliveira do Hospital e entre Santiago e Santa Eulália, a Estrada da Assamassa entre S. Romão e Catraia de S. Romão, e os acessos a Vila Cova à Coelheira.

Um suspeito de ter provocado o incêndio está retido na GNR de Seia, mas ainda não foi detido. A polícia aguarda o envolvimento da Polícia Judiciária, uma vez que crimes dolosos de incêndio florestal são da sua competência.