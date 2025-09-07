Um porta-voz do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que o fogo foi declarado como dominado por volta das 05:00.

A mesma fonte sublinhou que o incêndio foi dominado "graças ao trabalho dos bombeiros, dos operacionais no terreno", mas admitiu que a chegada da chuva ajudou no combate às chamas.

A EN17, que esteve interdita nos dois sentidos no sábado, devido ao fogo, foi reaberta pelas 19h24 da tarde de ontem. A informação foi avançada pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.