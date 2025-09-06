A seleção portuguesa regressou à competição oficial com uma vitória expressiva sobre a Arménia, por 5-0, em Erevan, na primeira jornada do Grupo F da fase europeia de qualificação para o Mundial de 2026.
O triunfo começou a ser desenhado aos 10 minutos, com João Félix a abrir o marcador, e consolidou-se ainda na primeira parte com Cristiano Ronaldo a marcar aos 21 e João Cancelo aos 32 minutos.
Na segunda parte, João Félix voltou a marcar aos 61 minutos e Ronaldo completou a contagem aos 46, alcançando o 140.º golo pela seleção nacional.
Com este resultado, Portugal soma os primeiros três pontos no grupo, que conta ainda com a Arménia, a República da Irlanda e a Hungria.
