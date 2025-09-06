Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A universidade pública de Charleston, na Carolina do Sul, confirmou esta sexta-feira que uma das suas professoras estava entre as 16 pessoas que morreram no acidente com o Elevador da Glória. Heather Hall, membro do corpo docente do Departamento de Educação, foi a única cidadã norte-americana a morrer no acidente.

A professora encontrava-se em Lisboa para participar como oradora numa conferência. “É uma perda trágica para todos nós”, afirmou em comunicado a universidade.“Como antiga aluna e professora dinâmica, especializada em educação especial, partilhava com os seus alunos o seu amor pelas viagens.”

Foi também conhecida a identidade de outras duas vítimas, um casal que passava férias em Lisboa, André Bergeron, oriundo do Canadá, e a mulher Blandine Daux, com nacionalidade francesa e residente permanente no Canadá.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O dia do acidente era o último dia de férias em Portugal em que celebravam o 70º aniversário de André Bergeron e também a sua entrada na reforma. André Bergeron era especialista em arqueologia marinha e estava reformado do Centro de Conservação de Quebec.

O casal deixa duas filhas, Violette e Éveline, que criaram uma página de angariação de fundos para as ajudar. “O dinheiro angariado servirá para nos ajudar nos próximos meses, que serão difíceis. Vai permitir-nos respirar um pouco e ter alguma tranquilidade de espírito para enfrentar as etapas que se seguem”, escrevem no site.