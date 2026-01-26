Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Correio da Manhã, os custos com este tipo de cirurgias passaram de 415 milhões para mais de 627 milhões de euros, o que representa um crescimento de 51% no período em análise.

Os dados resultam de uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a 42 Unidades Locais de Saúde (ULS) do SNS.

Os hospitais de Braga, São João, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa, surgem como as unidades que mais gastaram, ocupando os três primeiros lugares da lista.

Em conjunto, estas três unidades foram responsáveis por 20% da despesa total, tendo pago 126,8 milhões de euros às equipas envolvidas nas cirurgias adicionais.

No total, as 42 ULS analisadas realizaram 678.884 cirurgias fora do horário normal de trabalho.

