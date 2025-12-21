Entre os hospitais afetados estão o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, o Hospital de Portimão, o Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Os utentes destes serviços terão de procurar alternativas noutros hospitais ou através de referência prévia.

Outros hospitais vão funcionar em regime condicionado, aceitando apenas casos internos ou referenciados pelo INEM ou pela Linha SNS 24. Entre estes estão o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e o Hospital Santo André, em Leiria. Em algumas unidades, como o Hospital de Braga, a urgência destas especialidades estará apenas disponível em determinados períodos, recebendo apenas casos prioritários.

As autoridades de saúde apelam à população para contactar a Linha SNS 24 antes de se dirigir a um serviço de urgência, de forma a receber orientação sobre as alternativas disponíveis e evitar deslocações desnecessárias.